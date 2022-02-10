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Пандемия COVID-19

Си Цзиньпин направил ободряющее послание Тайипу Эрдогану

Президент Турции заразился коронавирусом

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил послание с ободряющими словами в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана, который на днях заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщило CCTV.

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"Я и моя жена Пэн Лиюань выражаем вам с вашей супругой Эмине Эрдоган искреннее сожаление, - говорится в телеграмме китайского лидера. - Желаем вам скорейшего выздоровления".

Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР продолжит принимать жесткие меры по борьбе с пандемией. Он также заявил, что уделяет большое внимание развитию китайско-турецких отношений.

"Я готов взаимодействовать с вами, способствовать постоянному прогрессу в развитии отношений стратегического сотрудничества между нашими странами", - подытожил он.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания.

Теги
ТурцияКитайСи ЦзиньпинЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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