"Фобос": с 10 февраля начнется улучшение погоды на юге России, охваченном ненастьем

ТАСС, 10 февраля. Ненастная погода на юге России с обильными дождями, мокрым снегом и гололедицей начнет отступать в четверг. В пятницу в южных регионах потеплеет и будет солнечно, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Юг страны в среду окажется во власти мощного циклона, на регионы обрушилось большое количество осадков. Но в четверг непогода будет уходить на восток и северо-восток, в Крыму она уже наладится, в Краснодарском крае дожди постепенно прекратятся. Уже начиная с пятницы регион попадет под влияние антициклона. Погода улучшится, обещает стать комфортной и достаточно теплой", - сказала она.

В среду непогода вышла на пик: ненастье накрыло Краснодарский край, Крым и отроги Кавказа. Местами выпало более 20 мм осадков за сутки. В частности, в Ростове-на-Дону - треть месячной нормы всего за несколько часов, в Краснодаре интенсивность дождей достигала 5-7 мм за каждые три часа. Всего за период ненастья на город вылилась двухнедельная норма осадков.

С пятницы на территории побережья Краснодарского края в ночные часы прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла, в степных территориях юга страны - от 0 до 5 градусов мороза. В дневные часы будет светить солнце, воздух сможет прогреваться до 5-10 градусов. На Ставрополье немного прохладнее - не выше 3-8 градусов со знаком "плюс", но в целом его жителям можно рассчитывать на улучшение погоды во второй половине будущей недели.

"В горах снегопады в среду накрыли республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Чечню. В высокогорье и в четверг продолжит идти снег, чуть пониже - на высоте около 500 тыс. метров - будет идти мокрый снег. В пятницу погода в горной местности пойдет на "поправку", однако отдыхающим нужно помнить о лавиноопасности", - уточнила Волосюк.

На реках Краснодарского края после таяния снега и обильных дождей будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, добавила она.