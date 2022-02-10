В четырех городах ХМАО отменили уроки первой смены в школах из-за морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Занятия для учеников первой смены в первых-четвертых классах отменены в четверг утром в ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за морозов.

"Десятого февраля занятия первой смены с первого по четвертый класс в Лангепасе отменяются. На момент объявления: температура воздуха минус 28,7 градуса, ветер 1 м/с", - сообщается в информационной системе на сайте правительства Югры.

Также из-за морозов отменяются занятия первой смены у школьников первых-четвертых классов в Когалыме, Мегионе, Покачи, где температура воздуха составляет до минус 30 градусов, скорость ветра - 1 м/с.