На Колыме депутаты предложили наказывать за нарушения в обращении с бездомными животными

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты Магаданской областной думы внесли в обращение парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" к председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение установить административную ответственность за нарушение законов в отношении безнадзорных животных, а также установить более конкретные меры воздействия в отношении владельцев животных. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель парламента региона Сергей Абрамов.

"Сегодня в федеральном законе № 498-ФЗ указано, что владельцы животных несут ответственность за нарушение требований к их содержанию и использованию. Также должна наказываться незаконная деятельность по обращению с животными без владельцев. При этом конкретные меры административного воздействия за нарушение указанных требований до сих пор не установлены. Это приводит к вседозволенности, безнаказанности, игнорированию норм права и нарушению принципа неотвратимости наказания за противоправные деяния", - рассказал Сергей Абрамов.

Как добавил депутат Андрей Зыков, магаданские парламентарии полностью разделяют всеобщую обеспокоенность сложившейся ситуацией, вызванной ростом численности на территориях населенных пунктов животных без владельцев. Региональная дума подготовила ряд предложений, которые в полном объеме были включены в проект обращения. Среди них - урегулирование правил содержания и выгула домашних животных с установлением административной ответственности за их нарушение и наделение полномочиями по рассмотрению дел об указанных правонарушениях судей, а по составлению протоколов - органов внутренних дел; ведение по всей стране учета домашних животных, мониторинга состояния популяций животных без владельцев, включая вакцинированных и стерилизованных; установление порядка передачи домашних животных в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения; разработка механизма стимулирования владельцев животных к добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних животных или их проведение в обязательном порядке.

Также законодатели Колымы считают, что большие затраты на строительство и содержание приютов для животных в регионах должны софинансироваться из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Магаданской областной думы, помимо инициатив колымских депутатов, парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" предложила коллегам в Государственной думе ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также выразила поддержку нескольким сопутствующим законодательным инициативам, которые находятся на рассмотрении в Госдуме. Законопроекты предусматривают при наличии заключения специалиста в области ветеринарии умерщвление гуманными методами животных в приютах, проявляющих немотивированную агрессию, установление запрета на возврат на прежние места обитания потенциально опасных собак, установление порядка освидетельствования животных без владельцев на предмет наличия или отсутствия у них немотивированной агрессии, введение обязательного маркирования и учета домашних животных, особенно собак, и установление ответственности за самовыгул.

В регионах участились случаи нападения животных на людей. В связи с этим было решено усовершенствовать законодательство в этом направлении.