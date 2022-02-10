В Москве отремонтируют два памятника Достоевскому

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты отремонтируют два памятника Достоевскому в Москве. Работы планируют завершить в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице отремонтируют два памятника основоположнику жанра психологической прозы, мыслителю и публицисту Федору Достоевскому. Работы по восстановлению памятников планируют завершить в 2023 году", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства.

"В порядок приведут монументы из гранита: устранят сколы, заделают трещины и швы. Особое внимание уделят высеченным на постаментах надписям. После завершения всех восстановительных работ оба памятника покроют специальными составами, которые будут защищать их от воздействия атмосферных осадков и загрязнений", - говорится в сообщении.

О памятниках

Памятник Федору Достоевскому на улице Воздвиженке (дом 3/5, строение 1) (возле Российской государственной библиотеки) был установлен в 1997 году в честь 175-й годовщины со дня рождения писателя и 850-летия Москвы. Монумент представляет собой бронзовую скульптуру литератора, сидящего на скамье. Композиция помещена на фигурный постамент, выполненный из бронзы и гранита. На передней его части высечена надпись "Достоевский", а на боковых гранях можно увидеть рельефное изображение набережной реки Невы в Санкт-Петербурге. Постамент установлен на гранитный стилобат. Авторами памятника являются скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Михаил Посохин, Александр Кочековский и Сергей Шаров.

Памятник Федору Достоевскому на Краснодонской улице (дом 2) установили в 2007 году. Он находится во дворе школы № 1148, которая носит имя писателя. Бронзовый бюст помещен на постамент из полированного красного гранита. На его лицевой стороне высечены автограф и надпись: "Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают". Постамент установлен на небольшой площадке из красного гранита. Автор памятника - скульптор Евгений Шишков.