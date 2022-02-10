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Губернатор Белгородской области заразился коронавирусом

Врачи выявили у Вячеслава Гладкова штамм "омикрон"
© Антон Новодережкин/ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом, у него выявлен штамм "омикрон". Об этом он в четверг сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".

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"К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз "ковид-омикрон". Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал. Поэтому сегодня буду больше писать. Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего. Всем доброго дня, не болейте, берегите себя и своих близких", - сказал Гладков.

Ранее он сообщал, что прививался от коронавируса в прошлом году. Губернатор сделал первую прививку в феврале 2021 года, в сентябре ревакцинировался.

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РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Гладков, Вячеслав ВладимировичВакцинация от коронавируса в России
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