Губернатор Белгородской области заразился коронавирусом

БЕЛГОРОД, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился коронавирусом, у него выявлен штамм "омикрон". Об этом он в четверг сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".

"К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз "ковид-омикрон". Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал. Поэтому сегодня буду больше писать. Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего. Всем доброго дня, не болейте, берегите себя и своих близких", - сказал Гладков.

Ранее он сообщал, что прививался от коронавируса в прошлом году. Губернатор сделал первую прививку в феврале 2021 года, в сентябре ревакцинировался.