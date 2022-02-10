Скорость мобильного интернета в Москве в 2021 году выросла на 8,7%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жители столицы в 2021 году стали активнее пользоваться мобильным интернетом, при этом скорость передачи данных выросла на 8,7%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Объем потребляемого трафика в сотовых сетях Москвы за 2021 год увеличился в среднем на 28% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост во многом объясняется развитием сетей связи и доступностью высокоскоростного интернета. <…> Несмотря на рост нагрузки в сотовых сетях, крупнейшие операторы смогли обеспечить высокую скорость мобильной передачи данных к абоненту - до 40 мегабит в секунду, что на 8,7% превосходит значения 2020 года. Этого достаточно как для серфинга интернет-ресурсов, так и для просмотра видеоконтента с высоким разрешением, пояснили в департаменте", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в 2021 году отмечен рост трафика в сетях фиксированной связи - он увеличился в среднем на 25% по сравнению с показателем 2020 года. Чаще всего столичные жители интересовались видеоконтентом, в частности, объем передачи информации от онлайн-кинотеатров стал больше на 40%.

"По качеству и скорости мобильного интернета столичный регион сегодня более чем в полтора раза превосходит другие регионы России. Благодаря бесшовному "ковровому" покрытию сети LTE москвичи и гости города могут с комфортом пользоваться городскими и коммерческими онлайн-сервисами - решать бытовые задачи, заказывать доставку товаров, просматривать образовательный контент и видео. Сейчас устойчивый сигнал LTE доступен практически в любой точке столицы, в том числе на станциях и перегонах метро", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИТ столицы Эдуард Лысенко, чьи слова приводят в пресс-службе.

Кроме того, в 2021 году аналитики департамента информационных технологий провели исследование, по итогам которого выяснилось, что москвичи становятся требовательнее к разнообразию и качеству цифровых услуг. Так, 91% жителей пользуется смартфонами и более 90% - интернетом.

"Растет число подключенных устройств: в каждой второй семье есть телевизор с выходом в интернет, в каждой третьей семье - домашние устройства, управляемые со смартфона. Более 70% пользователей интернета хотя бы раз использовали онлайн-сервисы по заказу такси, еды, записи к врачу и др.", - приводят данные специалистов в пресс-службе ДИТ.

Лидер среди мегаполисов

"Москва по-прежнему остается регионом с одним из самых высоких уровней проникновения мобильной связи - на сегодняшний день он составляет 350%. Сейчас у жителей насчитывается более 50 млн активных сим-карт, которые используются в том числе для подключения IoT-устройств (англ. internet of things, или "интернет вещей" - концепция сети передачи данных между физическими объектами, оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Телеком-компании продолжили работы по улучшению качества связи, увеличению скорости передачи данных и зоны покрытия сети. Суммарные вложения "большой четверки" операторов в развитие инфраструктуры связи в Москве в 2021 году выросли на 9%. Результаты продаж смартфонов в 2021 году показали, что у москвичей растет интерес к более качественным, функциональным и дорогим электронным устройствам.

"Также был проведен сравнительный анализ сервисов и услуг, предоставляемых в Москве, Нью-Йорке, Нью-Дели, Сингапуре, Сеуле, Пекине, Токио, Лондоне, Берлине, Париже и Мадриде, по итогам которого Москва вошла в топ-5 среди мегаполисов по распространенности экосистемных решений у операторов связи, обойдя такие города, как Сеул, Нью-Йорк, Париж, Пекин и Лондон. Так, все операторы столицы предоставляют абонентам ИТ-услуги для бизнеса, развлекательный контент, ИТ-услуги для транспорта, сервисы в сфере здоровья, финансовые сервисы, услуги "умного дома", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там также отметили, что наряду с услугами мобильной связи и интернета в Москве активно развиваются возможности городского Wi-Fi. Сейчас в городе действует более 22 тыс. точек доступа к беспроводной сети, из них свыше 3 тыс. новых точек смонтировали в 2021 году.

"Городской Wi-Fi доступен в парках, библиотеках, студенческих общежитиях, а также на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Осенью беспроводной интернет появился на всех автовокзалах и автостанциях столицы. Подключиться к сети можно на международных автовокзалах Центральный, Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово", - заключили в ДИТ.

Другие достижения столицы

Ранее Москва была признана лучим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни согласно индексу городского процветания ООН. Анализ проводился на основе данных 54 крупнейших городов мира, из которых в итоговый индекс вошли 29 мегаполисов. Эксперты отметили в том числе высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий. По уровню развития инфраструктуры и качеству жизни на втором месте рейтинга оказался Лондон, на третьем - Париж.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, уверенные темпы развития цифровых технологий в Москве отмечают и международные рейтинги.

"Например, за пять лет Москва прибавила 38 позиций в глобальном рейтинге цифровой трансформации городов Tholons Services Globalization Index, поднявшись в 2020 году на 18-е место - выше Дубая, Токио и Сеула. Москва также регулярно занимает лидирующие позиции в исследованиях электронной экономики - как в части развития электронных платежей, так и дистанционной торговли. Помимо этого, значительный потенциал Москвы как инновационного и технологического города был отмечен в рейтинге fDi Intelligence "Технические города будущего", - отметили в департаменте.