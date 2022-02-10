В Якутии для помощи пожилым в условиях пандемии привлечено 1,7 тыс. волонтеров

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. человек работает в республиканском корпусе волонтеров, они помогают пожилым жителям, доставляя продукты и медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Все медицинские и социальные службы на территории республики работают слаженно. Продолжает действовать республиканский корпус волонтеров. Сегодня 1 700 волонтеров оказывают помощь пожилым людям по доставке продуктов первой необходимости, медикаментов. 343 волонтера доставляют бесплатные лекарства амбулаторным больным. За весь период пандемии волонтерами обработано 54 тыс. заявок, только за последние семь дней - около 1,5 тыс. заявок", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Якутии, за последние сутки выявлено 2 967 новых случаев, госпитализированы 105 человек. "За сутки 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, в районах - 53%. На 10 февраля лечение в стационарах получают 5,9% больных, в амбулаторных условиях - 94,1%. За сутки выздоровели 4 576 человек, накануне - 4 830", - сообщается в телеграм-канале оперштаба. Отмечается, что у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 583 270 человек, что составляет 81,3% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 134 224 человека.

Республиканский волонтерский корпус по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме самоизоляции на дому, был создан весной 2020 года. Работать волонтером можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, всех волонтеров обеспечивают средствами индивидуальной защиты: антисептиками, масками, перчатками, одноразовыми защитными костюмами.