В Китае бывшего замглавы банковского регулятора арестовали по подозрению во взяточничестве

ШАНХАЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Государственного комитета КНР по контролю и управлению банковскими делами Цай Эшэн арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

Соответствующее решение было принято по итогам расследования, проведенного в отношении чиновника Государственным надзорным комитетом КНР. В кратком сообщении указывается, что Цай Эшэн подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Расследование данного дела продолжается, другие подробности пока не публикуются.

Это уже не первый коррупционный скандал в банковской сфере в Китае за последнее время. В январе 2021 года к пожизненному заключению за взятки на сумму порядка 85,5 млн юаней ($13,2 млн) был приговорен бывший председатель совета директоров Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан, а в середине сентября бывший секретарь парткома и глава филиала того же банка в северной провинции Шаньси Ван Сюэфэн был осужден за взяточничество на 12 лет.

Пожизненный тюремный срок в августе тоже за взятки получил и бывший директор отделения Торгово-промышленного банка Китая в Шанхае Гу Гомин. На десять с половиной лет в тюрьму в августе был отправлен за коррупцию и бывший заместитель главы филиала Банка Китая (BOC) в восточной китайской провинции Фуцзянь Линь Чуаньвэй, а в сентябре прокуратура Шанхая выдала ордер на арест бывшего директора филиала Сельскохозяйственного банка Китая в восточной китайской провинции Цзянсу Гао Юцина, который также подозревается в коррупции.