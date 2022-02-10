Мэрия вновь объявила конкурс на установку "умных" остановок в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска объявила с 11 по 28 февраля конкурс на поиск концессионера, который займется созданием сети "умных" остановок в городе к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 млн рублей. Позднее глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавший за реализацию проекта, ушел в отставку. Весной 2021 года был объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города пересмотрели проект, его стоимость выросла на 27% - до 395 млн рублей.

"Мэрия города Новосибирска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска. Прием заявок - с 9:00 11 февраля до 17:00 28 февраля. В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый - 140 навесов, второй - 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обязательный объем инвестиций - не менее 395 млн рублей, а срок действия концессионного соглашения - 15 лет. Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие условия.

Ранее ТАСС сообщал, что остановки должны представлять собой модульную конструкцию из металлического профиля, куда войдет коммуникационное оборудование для доступа в интернет, оборудование двусторонней связи с экстренными службами "тревожная кнопка" (112), оборудование для систем освещения и круглосуточного видеонаблюдения, специализированное программное обеспечение, обеспечивающее работу оборудования, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), система бесплатного доступа для пассажиров в интернет (Wi-Fi).