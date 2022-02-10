Дворкович: Куба заинтересована в сотрудничестве с РФ в образовании и новых технологиях

ГАВАНА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере образования, новых технологий и экологии, заявил ТАСС председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Во вторник он встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

"На встрече с президентом Кубы обсуждались две основные темы - образование и технологии. Мы можем принимать больше студентов с Кубы и обучать по приоритетным для них специальностях, в том числе и в Сколковском институте науки и технологий, у нас уже был такой опыт, - сказал Дворкович. - По технологической тематике есть области, в которых Кубе интересны наши решения: все, что связано с искусственным интеллектом и его применением в разных сферах, в том числе в медицине. Также сама по себе биомедицина, где и у Кубы, и у нас есть очень хорошие компетенции и потенциал, - тут может быть синергия, совместные разработки и их внедрение на территории наших и третьих стран".

По его словам, в ходе беседы с Диас-Канелем затрагивалась тема переработки отходов, возобновляемых источников энергии и зеленых технологий в целом. Кубинская сторона выразила интерес к совместной работе в этой сфере.

Дворкович сообщил, что кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma нацелен на совместную работу с российскими партнерами и подготовил около 20 проектов для сотрудничества.

"У BioCubaFarma есть перечень конкретных проектов, которые они хотели бы реализовывать с нами вместе. Три уже реализуются в Сколково, есть хороший потенциал их внедрения в практику. Сегодня было представлено примерно 20 проектов: прежде всего это лекарства, медицинское оборудование, нейротехнологии и вакцины. У России есть свои определенные правила и интересы, поэтому в случае с вакцинами речь может идти именно о совместной разработке", - отметил он.

По словам председателя фонда "Сколково", опыт кубинских специалистов может быть интересен для России в условиях пандемии, в частности при реализации программы "Санитарный щит", которая нацелена на защиту граждан от инфекционных угроз.

Холдинг BioCubaFarma объединяет более 30 фармацевтических и биотехнологических компаний и производственных объединений Кубы.

Аркадий Дворкович принимает участие в 13-м Международном конгрессе в сфере высшего образования "Университет-2022" в Гаване. На мероприятие, которое продлится до 11 февраля, приехали делегаты из 34 стран. В программу конгресса входят презентации, симпозиумы и визиты в кубинские высшие учебные заведения.