Дипломаты РФ в Японии почтили память генерального консула в Иокогаме Артура Вильма

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Японии по случаю Дня дипломатического работника возложили цветы к могиле генерального консула Российской Империи в Иокогаме Артура Вильма. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице диппредставительства в Facebook.

"Этот мемориал, о сохранности которого мы тщательно заботимся, олицетворяет славную историю и богатые традиции дипломатической службы нашего государства, которой всегда было присуще исключительно бережное отношение к связи времен и поколений, - заявил посол России в Японии Михаил Галузин. - Опираясь на историческое наследие и многогранный опыт, наша дипломатия сегодня продолжает решать комплекс масштабных задач по защите интересов России на международной арене. Примером честного, добросовестного служения родине и был Артур Вильм, долгое время - с начала 90-х годов 19 века до конца 10-х годов 20-го столетия - работавший на японском направлении".

Российские дипломаты по всему миру отмечают 10 февраля День дипломатического работника. В этом году исполняется 20 лет с учреждения этого профессионального праздника.