С начала зимы в обновленной усадьбе Деда Мороза в Москве прошло более 40 тыс. мероприятий

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. экскурсий и мастер-классов провели в обновленной московской усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" с начала зимы. Об этом сообщила в четверг ТАСС заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Московская резиденция Деда Мороза - именно то место, где и дети, и взрослые могут ощутить праздник независимо от сезона. Обновились интерьеры, появились новые площадки, например, лекторий, современные мультимедийные и выставочные пространства. Они будут работать круглый год. Только с начала этой зимы здесь провели больше 40 тыс. интерактивных программ - экскурсий и мастер-классов", - сказала Сергунина.

Она уточнила, что в середине декабря прошлого года резиденция открылась после масштабной модернизации и теперь готова принимать гостей круглый год, а не только зимой.

Как добавили в пресс-службе столичного департамента культуры, комплексный ремонт резиденции начался в апреле 2021 года. Фасады украсили архитектурно-художественная подсветка и граффити - зимние узоры и еловые ветви. Во всех зданиях усадьбы обновили инженерные системы и коммуникации, внутри провели отделочные работы и сделали перепланировку. Так, здесь появился лекторий, где проходят образовательные программы, а также место для проведения мультимедийных квестов, фудкорт и сувенирная лавка.

"Специалисты разрабатывали концепцию, учитывая особенности территории. При этом было решено сохранить настоящий русский антураж - деревянные терема", - отметили в департаменте. Ремонт затронул не только здания и помещения, но и прогулочные зоны: обновлено более 4 тыс. кв. м дорожек и тропинок; на главной площади установили 12-метровую ель, а также оформили около 30 фотозон и смонтировали сцену.

"Гостей в усадьбе ждут ежедневно. Мероприятия к посещению можно выбрать на сайте. Главная экскурсия под названием "В поисках заветного желания" - одна из самых популярных, она проходит сразу в трех теремах - Деда Мороза, Снегурочки и в творческом тереме. За два месяца ее провели свыше 9,5 тыс. раз. Спросом пользуются и творческие мастер-классы по росписи елочных игрушек и пряников, всего вместе прошло уже 30 тыс. воркшопов. Больше тысячи программ состоялось в рамках интерактивной экскурсии с элементами квеста "Игрушечное королевство Щелкунчика". В течение года тематика занятий будет меняться в соответствии с сезоном", - заключили в департаменте культуры.