В Москве установили 10 дополнительных турникетов для оплаты банковской картой на МЦК

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дополнительные 10 турникетов для оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой" установили на станциях МЦК в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"На восьми станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили 10 дополнительных турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, сейчас на МЦК установлено 90 турникетов с возможностью оплаты банковской картой и виртуальной "Тройкой".

"А уже в этом году оборудуем для этого все турникеты метро и МЦК. Также на МЦК заработает система Face Pay, чтобы пассажиры могли использовать самый актуальный бесконтактный способ оплаты проезда с помощью распознавания лица", - сказал он.

Дополнительные турникеты появились на станциях МЦК Хорошево, Стрешнево, Коптево, Окружная, Бульвар Рокоссовского, Соколиная Гора, Верхние Котлы и Крымская. Это те станции, где с начала года вырос пассажиропоток или работало только по одному турникету для оплаты проезда банковской картой и виртуальной "Тройкой".