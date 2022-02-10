Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломатического работника

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с отмечаемым 10 февраля Днем дипломатического работника.

"Российское внешнеполитическое ведомство имеет славную историю верного служения Родине и защиты ее интересов на международной арене. И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг", - отмечается в поздравлении главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что во многом благодаря усилиям сотрудников МИД развиваются взаимовыгодные связи РФ с зарубежными партнерами на всех континентах. "Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное - играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны", - указывает президент.

Он выразил уверенность, что коллектив МИД "будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене". "Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы - доброго здоровья и всего самого наилучшего", - обратился глава государства к дипломатам.