НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Число получателей услуг по соцконтракту в Новосибирской области выросло в 4,5 раза в прошлом году по сравнению с 2020 годом - до 10 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей или гражданином и органом социальной защиты населения. По условиям, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель социального контракта - создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности.

"Ярким примером меры поддержки, направленной на самостоятельное преодоление трудной жизненной ситуации, является социальный контракт. В 2021 году в Новосибирской области эта мера поддержки реализовывалась с софинансированием из средств федерального бюджета. Количество получателей увеличилось в более чем 4,5 раза", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в министерстве труда, наибольшее число участников соцконтракта, почти 5 тыс. человек, потратили предоставленные средства на трудоустройство, больше 3 тыс. получателей потратили их на ведение личного подсобного хозяйства и предпринимательство. Объем финансирования социальных контрактов, 69% из которых были заключены в сельской местности, в 2021 году составил 816 млн рублей. По данным министерства, 40% получателей - многодетные семьи.

"Задачей на перспективный период мы видим обеспечение комплексного подхода к оказанию помощи нуждающемуся населению на основе развития межведомственного взаимодействия и объединения ресурсов всех органов и учреждений социальной сферы", - добавили в пресс-службе.