В аэропорту Хабаровска предотвратили незаконный вывоз партии бивней мамонта в Китай

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора задержали в хабаровском аэропорту партию бивней мамонта, которую индивидуальный предприниматель собирался отправить в Китай. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

"Государственным инспектором <...> в воздушном пункте пропуска "Аэропорт Хабаровск" в ходе сертификации груза, предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику, выявлены нарушения ветеринарного законодательства", - говорится в сообщении.

Индивидуальный предприниматель предъявил партию бивней мамонта весом 663 кг для оформления экспортного ветеринарного сертификата. Было установлено, что палеонтологический материал произведен на предприятии в городе Билибино Чукотского автономного округа. При этом согласно маркировке адрес производства груза - Хабаровск.

Помимо этого, обнаружилось, что производственная площадка предпринимателя на Чукотке не зарегистрирована в Реестре экспортеров на право поставки подконтрольной продукции на территорию третьих стран. Предпринимателю в итоге отказали в экспорте партии бивней мамонта. Составлен акт о нарушении ветеринарных правил, рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности ветврача, который оформил сопроводительные документы.