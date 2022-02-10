Число заболевших ковидом в Югре снизилось на 6% за сутки, до показателей начала февраля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки составило 3 261, что на 6% меньше, чем сутками ранее, сообщили в региональном оперативном штабе.

Оперштаб ХМАО сообщал, что за 8 февраля в ХМАО ковидом заболел 3 471 человек. 2 февраля в регионе зарегистрировали 3 283 заразившихся коронавирусом, после чего за 5 февраля число заболевших достигло максимума за все время пандемии - 4 044 - и пошло на спад.

"За последние сутки в Югре зарегистрирован 3 261 новый случай коронавирусной инфекции в 22 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки количество заболевших ковидом в Югре снизилось на 6%. По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились ковидом 153,5 тыс. человек, 101,4 тыс. выздоровели, 2 210 умерли.

В округе проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.