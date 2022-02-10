Число отдыхающих в санаториях Кабардино-Балкарии увеличилось на 20% за год

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. В санаториях Кабардино-Балкарии (КБР) отдохнули 30 тысяч человек в 2021 году, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в четверг в региональном министерстве курортов и туризма.

"В республике функционирует 20 санаторно-курортных учреждений, общий коечный фонд которых насчитывает 4 797 мест, работает Водолечебница, предоставляющая большую часть санаторных услуг без размещения. В 2021 году количество отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях составило 30 тыс. человек, что на 20% больше показателя 2020 года", - говорится в сообщении.

При сравнительном анализе показателей учитывалось приостановление функционирования предприятий отрасли в связи с ограничительными мерами в период пандемии. Среди проблем отрасли в министерстве называют высокую степень износа основных фондов санаториев, неудовлетворительное состояние магистральных линий минералопровода, наличие высокого процента льготных категорий граждан в общем количестве отдыхающих, что обуславливает низкую доходность учреждений, отсутствие льготных условий для осуществления деятельности.

Отмечается, что развитие санаторно-курортного комплекса как отдельной отрасли в сфере предоставления населению лечебно-оздоровительных услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. "Согласно Стратегии социально-экономического развития КБР до 2040 года и Стратегии развития туризма на территории КБР до 2035 года, одним из основных направлений развития туристско-рекреационного комплекса республики определено развитие инфраструктуры курорта федерального значения "Нальчик", в том числе санаторно-курортного комплекса", - добавили в ведомстве.