Более 300 тыс. автомобилей поставили на учет в центрах госуслуг Москвы с 2018 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы поставили на учет в центрах госуслуг более 300 тыс. автомобилей за четыре года. Услуга доступна в семи офисах "Мои документы", сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"За четыре года в центрах госуслуг москвичи поставили на учет более 300 тыс. автомобилей. Услуга появилась в январе 2018 года. Чтобы получить услугу, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг или mos.ru. При подаче обращения через портал необходимо заполнить заявление и оплатить госпошлину онлайн, а в офисе взять талон на прием", - говорится в сообщении.

Раньше подразделения Госавтоинспекции были только во флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО). Сейчас одно из них располагается также в центре госуслуг Красносельского района (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2). Сотрудники ГИБДД могут зарегистрировать автомобиль, внести изменения в регистрационные данные, снять его с учета. Площадки осмотра находятся в шаговой доступности. В филиале Красносельского района площадка приспособлена и для крупногабаритных машин.

Кроме того, во всех центрах госуслуг можно оформить водительское удостоверение. За этой услугой москвичи обратились больше 2 млн раз. Предварительная запись не нужна - это касается удостоверения как российского, так и международного образца. Во флагманских офисах "Мои документы" его можно получить в день обращения, этой возможностью воспользовались около 90 тысяч раз. Срок предоставления услуги в других центрах - девять календарных дней. Чтобы забрать удостоверение в день обращения, надо зарегистрироваться на mos.ru или портале госуслуг.

Больше всего автомобилисты на mos.ru оплачивают и обжалуют штрафы, получают информацию об эвакуированном автомобиле и парковочные разрешения, записываются на медкомиссию в ГИБДД, а также проводят онлайн-проверку машины перед покупкой. Эти и другие сервисы для водителей доступны в каталоге услуг в разделе "Транспорт". Сегодня центры госуслуг "Мои документы" предоставляют более 280 услуг, 98% из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации.