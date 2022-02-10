Глава МИД Великобритании посетила МГУ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг посетила МГУ, передает корреспондент ТАСС.

Глава Форин оффиса проведет встречу с ректором университета Виктором Садовничим. Как сообщили в пресс-службе МГУ, стороны обменяются оценками развития российско-британского научно-образовательного сотрудничества и математического образования.

Также запланирована свободная дискуссия в формате вопросов и ответов с участием директоров и преподавателей Специального учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ имени А. Н. Колмогорова и Университетской гимназии МГУ, а также студентов МГУ - выпускников СУНЦ. Главными темами предстоящей встречи станут обсуждение подходов к математическому образованию высокого уровня в средних школах, обмен опытом организации подготовки будущих математиков и специалистов в IT-области как в МГУ, так и в британских школах.

Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. В четверг переговоры с главой МИД Великобритании проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как ожидается, центральными темами станут российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.