Источник: Жириновский не находится на ИВЛ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи лишь иногда дают ему кислородную маску. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

"Владимир Вольфович никаким ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску", - сказал источник.

В пресс-службе фракции ЛДПР ранее сообщили, что самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения.

Как сообщили в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был доставлен 2 февраля в ЦКБ с диагнозом "ковид-омикрон", его состояние стабильное.

Владимиру Жириновскому 75 лет.