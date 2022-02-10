Маршрут по местам Демидовых в Свердловской области планируют сделать национальным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют включить "Демидовский маршрут" по местам, связанным с династией Демидовых, в реестр национальных туристических маршрутов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин на своей странице в Instagram.

"Дорабатываем проект маршрута по местам Демидовых на Урале, который должен быть включен в реестр национальных туристических маршрутов ", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что с мая этого года в регионе будет запущен специальный поезд до природного парка Оленьи Ручьи. Вместе с этим в регионе прорабатывается вопрос по восстановлению вокзала на станции Шувакиш в Екатеринбурге, через который будет проходить экскурсионный ретро-поезд до музея военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

"Демидовский маршрут" представляет собой четырехдневную поездку по местам, связанным с династией Демидовых. Он проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Черноисточинска, Висима и Верхних Таволог. В него вошли 9 достопримечательностей.