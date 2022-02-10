Москвичам предложили выбрать дополнительные сервисы площадки "Солнце Москвы" на ВДНХ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Голосование по поводу новых форматов посещения и дополнительных сервисов новой всесезонной городской площадки "Солнце Москвы" на ВДНХ началось на портале "Активный гражданин", сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона. Изменения коснутся колеса обозрения и окружающего пространства.

"Сегодня, 10 февраля, на сайте проекта "Активный гражданин" открылось голосование на тему "Солнце Москвы": выбираем форматы посещения". Цель - определить, какие дополнительные сервисы и тематические площадки будут интересны будущим гостям новой рекреационной инфраструктуры города. Проект создается рядом с ВДНХ, которая является центром притяжения москвичей и гостей столицы. В опросе могут принять участие все желающие до 10 марта 2022 года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в первой половине 2022 года в районе Южного входа ВДНХ откроется всесезонное городское пространство "Солнце Москвы", включающее колесо обозрения высотой 140 метров и многофункциональный комплекс (МФК) - универсальную площадку для полезного отдыха и увлекательного досуга. Колесо обозрения обещает стать новой достопримечательностью, одним из самых посещаемых и популярных объектов в городе, визитной карточкой столицы.

"Солнце Москвы" - это больше, чем просто аттракцион, с которого открываются невероятные по красоте виды столицы. В настоящее время для будущих посетителей разрабатывается программа дополнительных опций. Кабины колеса могут стать площадкой для проведения мастер-классов, регистрации брака, фотосессий, гастрономического свидания, занятий йогой и не только. Какие именно сервисы заинтересуют москвичей, помогут определить участники голосования", - приводятся в сообщении слова руководителя компании "Солнце Москвы" Дениса Тетерина.

Являясь неотъемлемой частью развлекательной инфраструктуры, МФК "Солнце Москвы" так же как и колесо обозрения, ориентированы на разную целевую аудиторию. Кроме этого, многофункциональный комплекс учтет ежедневные потребности жителей Останкинского района. На двух этажах МФК разместятся торгово-развлекательные, образовательные и гастропроекты. Выбор "активных граждан" поможет определить тематическое наполнение объектов.

О проекте

В первом полугодии 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется самое большое колесо обозрения в Европе (140 м) и многофункциональный комплекс (МФК). Проект станет новой всесезонной городской точкой притяжения.

На двух этажах МФК "Солнце Москвы" разместятся площадки под образовательные и развлекательные проекты, магазины. Здесь же посетителям будет доступен современный гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами.

Колесо обозрения и МФК строятся в районе Южного входа ВДНХ - популярной московской локации. Аттракцион будет оборудован тридцатью закрытыми кабинами, каждая 6-я с прозрачным люком. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек.