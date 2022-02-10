Хинштейн предложил создать единый электронный реестр памятников России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике, координатор федерального партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн предложил рассмотреть возможность создания в РФ единого цифрового реестра памятников и объектов культурного наследия.

Выступая в четверг на круглом столе, посвященном планам членов Российского исторического общества, парламентарий отметил, что, по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия, в РФ насчитывается более 147 тыс. памятников федерального и регионального значения. "При этом каждый второй из них требует срочной реставрации, специальных восстановительных усилий", - подчеркнул он.

"Я предложил бы рассмотреть возможность создания единого электронного реестра памятников, объектов культурного наследия", - сказал Хинштейн. "Сегодня такого единого, понятного, простого в обращении, а главное, доступного гражданам свода не существует", - добавил он.

По словам политика, такой цифровой реестр позволил бы визуализировать и актуализировать памятники и объекты культурного наследия. "Исходя уже из этой системы, работу по восстановлению [памятников] можно было бы вести гораздо активнее и гораздо системнее", - считает он.