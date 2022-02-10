Выставка гигантских снежных скульптур откроется на склоне Эльбруса

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Скульпторы из Ставрополья создают большие снежные скульптуры на склоне Эльбруса, выставка откроется в предстоящие выходные на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Снежный морж поселится на Эльбрусе, и не только он, еще кит, медведь и лиса. Именно над такими зверями особо крупных размеров уже сейчас работают снежные скульпторы из Ставрополя на станции "Мир". В субботу на высоте 3,5 тыс. м откроется выставка снежных скульптур", - говорится в сообщении.

На месте будет организована горка для малышей и декоративные ворота. "С 11 утра до 15:30 можно будет порасспрашивать мастеров о секретах работы со снегом и самим попробовать "срубить из снега", и сделать впечатляющие селфи", - добавили в компании.

Такой подарок гостям курорта и жителям Кабардино-Балкарии готовят скульпторы из Ставрополя, участники - все гости курорта "Эльбрус".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. За 2021 г. курорт посетили 400 тыс. человек, что на 20% выше чем годом ранее.