Читавшая Хармса учительница не планирует возвращаться к педагогической работе в школе

ТАСС, 10 февраля. Уволившейся сотруднице гимназии в Санкт-Петербурге Серафиме Сапрыкиной, которая читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, предлагали вернуться, но она отказалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Ранее педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу. Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе", - говорится в сообщении.

Также глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал администрации школ оградить учителей от бумажной волокиты и излишних отчетов. "Задача администраций сделать максимум для того чтобы педагоги чувствовали себя в максимально комфортной среде. Нужно ограждать их от бумажной волокиты, от излишних отчетов - учитель должен развиваться профессионально, должен иметь время на то чтобы построить интересный урок, вот в чем задача, еще раз призываю всех более чутко относиться к учителям", - привели в пресс-службе слова Кравцова.

В министерстве добавили, что продолжат следить за защитой прав и интересов педагогов по всей стране.