Власти Калифорнии подали иск против Tesla из-за предполагаемого расизма на заводе

ТАСС, 10 февраля. Департамент справедливого найма и жилья (DFEH) штата Калифорния подал иск в суд против компании Tesla из-за якобы имеющих место расовой дискриминации и домогательств на производственной площадке в городе Фримонт. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора департамента Кевина Киша.

"Получив сотни жалоб работников, DFEH обнаружил свидетельства того, что завод Tesla во Фримонте является рабочим местом с расовой сегрегацией, где темнокожие работники подвергаются оскорблениям на расовой почве и дискриминации при приеме на работу, поддержании дисциплины, оплате и продвижении по службе", - приводит издание слова Киша.

Компания пока не прокомментировала ситуацию по запросу газеты. Однако в пресс-релизе, размещенном Tesla на своем сайте во вторник, говорится, что в ходе своих проверок на заводе во Фримонте DFEH ни разу не выразила обеспокоенность текущими методами организации работы на производстве. Также в публикации говорится, что компания выступает против всех форм дискриминации и имеет специальную группу, которая работает с жалобами сотрудников и расследует их.

В октябре 2021 года компания уже проиграла суд бывшему лифтеру, обвинившему ее в расизме. Tesla должна была выплатить ему $137 млн.