В Хабаровском крае проведут летнюю творческую школу для юных музыкантов

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае организуют летнюю творческую школу для юных музыкантов, сообщила в четверг ТАСС заместитель начальника управления культурной политики - начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры региона Юлия Лупаенко.

"Планируется, что на базе одного из оздоровительных лагерей будет организована профильная смена для ребят, планирующих поступление в Хабаровский краевой колледж искусств", - сказала Лупаенко. Во время работы летней творческой школы будут проходить встречи с потенциальными преподавателями, мастер-классы ведущих педагогов страны и края, будет проведена культурная программа, состоятся мини-концерты участников школы. Детям дадут рекомендации по подготовке к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Лупаенко уточнила, что школа будет проводиться для вовлечения детей в профессию и в помощь с выстраиванием образовательной траектории. "В таком варианте проект запланирован впервые. У министерства культуры края есть опыт проведения творческих смен, таких как "Славянский дом", "Дети Амура". Есть опыт взаимодействия по аналогичным проектам с некоммерческой организацией "Талантливые дети". Но данный проект будет уникален именно своим наполнением. Постараемся изучить опыт проведения ведущих творческих школ в России, таких, например, как Летняя школа фонда "Новые имена" в Суздале", - сказала Лупаенко.

Нехватка кадров

В регионе последние несколько лет возникла острая потребность в новых кадрах в ведущих творческих коллективах. В Хабаровском крае действуют два государственных учреждения, имеющих в качестве структурных единиц профессиональные оркестры. Это Хабаровская краевая филармония, где есть Дальневосточный академический симфонический оркестр, Русский народный оркестр, камерные инструментальные коллективы, и Хабаровский краевой музыкальный театр. В министерстве культуры региона ТАСС уточнили, что кадровый дефицит этих коллективов в последнее время имеет тенденцию постоянного роста. Существующих мер поддержки для приглашения профессиональных музыкантов из других регионов России недостаточно. Сегодня в академическом оркестре не хватает 20 музыкантов, в оркестре музыкального театра - восьми. Более 30 вакансий ежегодно открыто для преподавателей детских школ искусств.

Свыше 3,4 тыс. детей учатся на инструментальных отделениях в детских школах искусств края, в том числе на отделениях оркестровых инструментов - около 2 тыс. Действует Хабаровский краевой колледж искусств, который осуществляет подготовку специалистов среднего звена. При этом третье звено в цепочке подготовки исполнительских кадров - консерватория - в крае отсутствует. "Актуальным стал вопрос выстраивания кадрового лифта по подготовке артистов-инструменталистов, начиная с детских школ искусств до контрактного и целевого обучения выпускников колледжа в ведущих учебных заведениях страны с последующим трудоустройством в краевые государственные учреждения искусства", - сказали в министерстве.

Для решения проблемы с нехваткой специалистов в крае реализуются мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфере музыкального искусства. Министр культуры края Юрий Ермошкин в январе подписал соглашение о взаимодействии с администрациями Хабаровска и девяти районов региона, согласно которым на раннем этапе будут выявлять одаренных и профессионально ориентированных детей и молодых людей, подбирать им кураторов из числа ведущих преподавателей. "Ребята смогут претендовать на заключение целевых договоров на обучение в колледже искусств, а в дальнейшем - в ведущих творческих вузах, с последующим трудоустройством в краевые учреждения культуры", - цитируют в сообщении на сайте регионального правительства Ермошкина.

Помимо Хабаровска соглашение с министерством культуры подписали администрации Ванинского, Советско-Гаванского, Вяземского, Комсомольского, Ульчского, Хабаровского, имени Лазо, Николаевского и Бикинского районов.

Для потенциальных работников сферы культуры будут организованы мастер-классы в рамках музыкальной академии Юрия Башмета. Проводить их будут профессиональные музыканты Хабаровской краевой филармонии и преподаватели Хабаровского краевого колледжа искусств. Самые талантливые ученики будут участвовать в выступлениях детско-юношеского симфонического оркестра.