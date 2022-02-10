Нарышкин заявил, что Россия веками объединяет Восток и Запад

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия веками развивалась и продолжает развиваться как государство, объединяющее два мира - Восток и Запад. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном Году культурного наследия народов России.

"Наша страна веками развивалась и продолжает развиваться как государство, объединяющее два мира - Восток и Запад. Как образно выразился Петр Аркадьевич Столыпин, наш орел, наследие Византии, - это орел двуглавый, отсекая нашему русскому орлу одну голову, вы не превратите его в одноглавого орла, а заставите только истечь кровью", - сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что Россия исторически была и остается страной великой культуры. "Наше наследие - это огромное достояние, не менее важное, чем природные ресурсы России. Оно является необходимым ресурсом развития, позволяет претендовать на лидерство в глобальном мире", - добавил глава СВР.

По его словам, культурное наследие формирует национальную идентичность и делает нас единым народом. "Забота о его сохранении закреплена в основном законе, в конституции нашей страны, как конституционная обязанность всех граждан России, - добавил председатель РИО. - Говоря о наследии, мы подразумеваем под ним всю совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную ценность. Это не только памятники старины, но и культурные ландшафты, народные песни, традиционные обряды и многое другое: все, что было создано талантом, трудом и упорством наших предков".

Нарышкин убежден, что любое культурное наследие - это всегда история. "Это священная память о Великой Победе, память первом полете человека в космос, память о возвращении Крыма в родную гавань", - добавил он.

Наследие для государственности

По его словам, к культурному наследию России следует отнести и многовековую традицию отечественной государственности. "Как писал академик и мыслитель Дмитрий Сергеевич Лихачев, с древних времен наша культура была сосредоточением культур многих народов, объединенных общим государственным началом", - отметил Нарышкин.

Председатель РИО также указал на необходимость внимательного отношения к предстоящему тысячелетию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. "В Суздале сохранилось немало памятников, напоминающих о судьбоносной роли этого очага отечественной государственности", - отметил он.

Кроме того, Нарышкин подчеркнул необходимость сбережения духовного наследия народов России. "Рассчитываю в этом на активную и плодотворную работу отделений Российского исторического общества, особенно в регионах компактного проживания представителей разных этнических групп", - добавил он.

Старт конкурса

По словам Нарышкина, чтобы культурное наследие сохранялось, оно должно передаваться из поколения в поколение, от старших к младшим как эстафетная палочка. "В рамках сегодняшнего культурного стола мы решили дать старт всероссийскому конкурсу "Моя страна - моя Россия". Этот замечательный проект реализуется уже много лет, объединяя тысячи активных ярких и неравнодушных молодых людей из разных регионов страны. На этот раз тематика конкурса соотнесена с приоритетами Года культурного наследия народов России, - сказал председатель РИО. - Уверен, что он привлечет к себе большое внимание".