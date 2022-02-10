В Москве в 2022 году завершат реконструкцию 65 поликлиник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Программа реконструкции и ремонта медицинских учреждений в 2022 году утверждена в Москве. Планируется завершить работы в 65 зданиях, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило программы реконструкции и ремонта медицинских учреждений на 2022 год. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В текущем году планируется провести реконструкцию 101 здания амбулаторно-поликлинических учреждений, в т. ч. в 65 зданиях работы будут завершены до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 68 поликлиник, работы в которых будут начаты в 2022-2023 годах. Также планируется завершить реконструкцию трех корпусов центра паллиативной помощи.

"Будет продолжен капитальный ремонт корпуса № 6 и начат капитальный ремонт корпусов №№ 2, 8, 9, 10, 20, а также надземных переходов между корпусами №№ 10, 16 и 21 ГКБ им. С. П. Боткина. Срок завершения работ - лето 2023 года. Отдельным мероприятием программы является замена 142 лифтов в городских медучреждениях", - уточнили в мэрии.

В 2020-2021 гг. правительством Москвы была проведена реконструкция 40 объектов здравоохранения - корпусов ГКБ им. Боткина, центра паллиативной помощи и городских поликлиник.