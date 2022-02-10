Жители Екатеринбурга одобрили три первые площадки комплексного развития территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга проголосовали за включение трех площадок в проект по комплексному развитию территорий (КРТ). Однако границы одной из них будут скорректированы, так как четыре дома не набрали необходимое число голосов, сообщил на брифинге заместитель начальника Департамента архитектуры и градостроительства администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Под реализацию механизма КРТ утверждены три площадки в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и после Великой Отечественной войны. Там расположены 42 дома, из которых 11 признаны аварийными. По закону о КРТ жители домов участвуют в голосовании по вхождению в программу, дом входит в нее, если 2/3 жильцов проголосовали за.

"По итогу у нас получилось, что две площадки - это площадка на переулке Суворовском и площадка на улице Баумана (обе Уралмаш) на 100% вошли в программу КРТ, границы в отношениях площадок не меняются. Мы будем по плану приступать к процедуре аукциона в марте. В отношении площадки по улице Краснофлотцев (Эльмаш) жильцы четырех домов приняли решение не входить в состав КРТ, причем хочу отметить, что это было не большинство голосов, но необходимых по закону двух третей не хватило. Здесь границы будут изменены", - сказал Сурганов.

Он уточнил, что в отношении площадки по улице Краснофлотцев департамент архитектуры пересчитывает показатели и готовит новый мастер-план.

В ноябре 2021 года правительство Свердловской области завершило формирование нормативной базы для внедрения механизмов комплексного развития территорий. Губернатор региона сообщал, что первые проекты будут реализовываться в Екатеринбурге и Екатеринбургской агломерации.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.