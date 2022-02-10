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Пандемия COVID-19
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Для постановки диагноза теперь достаточно экспресс-теста на ковид

Подтверждать его результат ПЦР-тестом больше не нужно
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирусная инфекция" теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-тестом больше не нужно. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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"Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве.

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РоссияПандемия COVID-19
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