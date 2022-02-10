Балтийский федеральный университет перейдет на смешанный формат обучения

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде с 14 февраля переходит на смешанную форму обучения, допускающую очное проведение занятий при необходимости использования специального и лабораторного оборудования. Решение принято с учетом эпидемеологической ситуации по COVID-19 в регионе, сообщается на официальном сайте вуза.

"БФУ переходит на смешанный формат обучения c 14 по 26 февраля. Потоковые лекции и практические занятия, не требующие специального оборудования, по-прежнему будут проходить онлайн. Все занятия, где студенты пользуются оборудованием, пройдут в стенах университета", - говорится в сообщении.

В связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом в начале года руководство университета приняло решение о переводе всех занятий в дистанционный формат на период с 31 января по 13 февраля. Решение о формате обучения после 26 февраля будет приниматься отдельно, в зависимости от эпидемеологической обстановки, уточнили в вузе.

По информации регионального оперативного штаба, после январских выходных в области начал отмечаться рост заболеваемости новым коронавирусом. 18 января появились данные о первых четырех, включая ребенка, заразившихся новым штаммом коронавируса омикрон. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к настоящему времени этот штамм доминирует в области. На четвертой неделе года заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза, по сравнению с третьей. До трети случаев приходилось на детей. При этом, как отмечала руководитель управления Елена Бабура, в большинстве случаев заболевание протекает в легкой или в среднетяжелой форме. Было отмечено снижение темпов роста госпитализаций с этой инфекцией по сравнению с октябрем 2021 года.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 февраля в области было выявлено 105 087 случаев заражения новым коронавирусом, вылечились 83 270 пациентов, умерли 1 492 человека. Суточный прирост за 9 февраля составил 2 003 случая, при этом 1 895 случаев протекает в форме ОРВИ.