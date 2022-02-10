В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с коронавирусом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки возросло на 19 446, что на 3,63% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе, увеличение - в 32, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 197 076, до 13 527 845. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 106 092, до 10 909 397. Днем ранее в штабе сообщили о 97 163 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 80,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 701, до 338 091. Днем ранее было выявлено 669 смертей.