Доля омикрон-штамма среди выявленных случаев ковида в России составляет 70%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Доля штамма "омикрон" среди выявленных случаев коронавируса в России достигла 70%, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", - говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что к 8 февраля на омикрон-штамм приходится более 60% выявляемых в РФ случаев ковида.

"Омикрон" обнаружили в 2021 году на юге Африки. Первые случаи заражения им в России были выявлены в декабре, с тех пор он стал доминирующим в стране.