В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 22 747 против 11 521 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 558 503 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 39 768. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 24 364, до 2 118 897.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 7 611 против 11 956 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 864 980 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 7 842, до 688 401, число умерших - на 36, до 13 701.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 644 против 19 644 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 209 654 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 15 215, до 929 334. Число умерших возросло на 58, до 30 516.