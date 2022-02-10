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Глава МИД Великобритании возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

На церемонии Лиз Трасс сопровождала посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время своего визита в Москву в четверг возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии главу Форин оффиса сопровождала посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт.

Ранее в четверг Трасс также посетила МГУ, где у нее была запланирована встреча с ректором университета Виктором Садовничим.

Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. В четверг начались переговоры главы МИД Великобритании и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как ожидается, центральными темами станут российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

Теги
ВеликобританияРоссияТрасс, Лиз
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