Стартовал 19-й сезон Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новый сезон ежегодного Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", входящего в платформу "Россия - страна возможностей", стартовал, он будет посвящен культурному наследию народов России. Об этом в четверг сообщила руководитель конкурса Лариса Пастухова.

"Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов "Моя страна - моя Россия" 19 лет. В 2003 году этот конкурс, тогда совсем маленький, придумали студенты из разных регионов Российской Федерации. Конечно, тогда мы даже не думали, что конкурс приобретет такой масштаб. <...> Номинации ежегодно нашим сообществом обновляются, охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий, в этом году почти треть номинаций будет посвящена культурному наследию народов России", - отметила она.

Пастухова рассказала, что среди номинаций в 2022 году будут представлены "Культурное наследие моей страны", "Моя семья", "Мой родной язык", "Мое ремесло", а самые юные конкурсанты смогут принять участие в номинации "Детские народные сказки". "Мы ожидаем очень насыщенный с точки зрения заявочной кампании год, готовим параллельно конкурс экспертов, потому что в 2021 году в экспертизе проектов принимали участие более двух тысяч экспертов", - рассказала она.

По словам Пастуховой, итоги конкурса планируется подвести на площадке Петербургского международного экономического форума, после чего большое внимание будет уделено постконкурсному сопровождению победителей, в том числе в рамках других проектов платформы "Россия - страна возможностей".

"За два десятилетия конкурс не теряет своей актуальности, наоборот, продолжает расти и набирать свою популярность. В прошлом году у нас приняло участие больше 91 тыс. человек не только из всех регионов нашей страны, но и из 24 иностранных государств. Этот конкурс имеет очень сильную команду, которая вкладывает столько сил, души, внимания, неудивительно, что все результаты, которые мы получаем, потрясающие", - сказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

С 10 февраля по 24 апреля 2022 года конкурсанты могут разместить свои проекты на официальном сайте. С 25 апреля по 10 мая пройдет заочная экспертиза, а до 22 мая участники в дистанционном формате защитят проекты. Награждение победителей состоится в июне 2022 года.