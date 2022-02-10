Яровая предложила уголовную ответственность за пропаганду педофилии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно установить уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе онлайн, а также блокировать во внесудебном порядке сайты с такой информацией.

"Предлагаем на площадке нашей рабочей группы обсудить и принять решение о том, чтобы фактически устанавливать уголовную ответственность за распространение информации, пропагандирующей педофилию, в том числе в сети Интернет; возможность внесудебного незамедлительного прекращения доступа к сайтам, пропагандирующим педофилию", - сказала она в четверг на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Вице-спикер отметила, что в реестр запрещенной информации включено около 5 тыс. сайтов с пропагандой педофилии и нетрадиционных отношений, на включение в реестр уходит не менее 2-3 месяцев. "При этом распространение информации о педофилии и подобного свойства информации никак не регулируется, механизм внесудебного прекращения доступа к такой информации тоже не предусмотрен", - добавила Яровая.

По словам депутата, в рабочей группе полагают, что необходимо незамедлительно идентифицировать детей, являющихся возможными жертвами насилия, "в тех случаях, когда в социальных сетях выявляются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о признаках преступлений, совершаемых против детей". "Это нередко малолетние дети, это именно те латентные преступления, которые остаются вне поля зрения правоохранителей, по которым жертвы сами, естественно, заявить ничего не могут. <...> Если ребенок стал жертвой преступления до года, и это зафиксировано на фото- и видеоматериалах, которые обнаружатся спустя годы. Кто вправе отказать в защите [жертвы]?" - добавила Яровая.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев высказался за ужесточение ответственности за оправдание или пропаганду педофилии.