Свердловские власти выделили 50 млн рублей на дорогу к району с многодетными семьями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили 50 млн рублей из регионального бюджета на строительство подъездной дороги к микрорайону в поселке Бобровский в Свердловской области, где проживают многодетные семьи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По поручению губернатора Евгения Куйвашева 50 миллионов рублей из областного бюджета направлено на строительство подъездной дороги к кварталу многодетных семей в Бобровском. На заседании правительства Свердловской области 10 февраля принято соответствующее постановление о межбюджетном трансферте Сысертскому городскому округу", - говорится в сообщении.

Речь идет о жилом квартале в Бобровском, где земли для многодетных семей начали выдавать в 2014 году. Сюда приехали жить более 20 семей. Со строительством транспортной инфраструктуры возникли сложности, связанные с принадлежностью земельного участка, по которому должна пройти дорога. Он находится в собственности Российской Федерации и относится к сельскохозяйственным землям особого назначения.

В департаменте отметили, что в ближайшее время будет утверждена дорожная карта на три года, где будет предусмотрено не только строительство подъездной дороги, но и мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры внутри квартала. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, появление дороги позволит сделать эту территорию максимально доступной и для пешеходов и автотранспорта. Часть подъездной дороги планируется заасфальтировать, чтобы она соответствовала требованиям безопасности для запуска школьного автобуса.