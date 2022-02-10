Комитеты СФ поддержали кандидатов на посты прокуроров четырех регионов и спецпрокуратур

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании в четверг поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров четырех российских регионов, включая Севастополь, и трех кандидатов на должности прокуроров специализированных прокуратур.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали кандидатуру Максима Жука на должность прокурора Севастополя, Сергея Жуковского - на должность прокурора Ленинградской области, Владислава Малкина - на должность прокурора Владимирской области и Алексея Тимошина - на должность прокурора Орловской области. Кроме того, на должность военного прокурора Центрального военного округа поддержана кандидатура Андрея Попова, на должность военного прокурора Южного военного округа - Владислава Приходченко, а также сенаторы поддержали кандидатуру Андрея Шевцова на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в пятницу.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.