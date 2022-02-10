Коэффициент распространения коронавируса в Москве не превышает единицу пять дней подряд

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг немного вырос и составил 0,67. Впервые с конца декабря прошлого года он не превышает единицу пять дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель продолжил снижение и опустился до 1,05. Индикатор при этом оказался ниже единицы сразу в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Так, в Санкт-Петербурге он равен 0,76, в Воронежской области - 0,92, в Самарской - 0,95, в Московской - 0,96.

В Ростовской области коэффициент снизился до 1,12, в Пермском крае - до 1,2, в Нижегородской и Свердловской областях - до 1,43 и 1,45 соответственно. В Красноярском крае он увеличился и составил 1,46.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.