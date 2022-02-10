В Приангарье увеличили финансирование на подготовку к лесным пожарам на 57%

ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Финансирование на подготовку к сезону лесных пожаров в Иркутской области увеличили на 57% в 2022 году. Сумма выделенных средств составит 1 млрд 680 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году Приангарью на охрану лесов от пожаров предусмотрено 1 млрд 680 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году, на 723,6 млн рублей (на 57%). <…> По информации министра лесного комплекса Иркутской области Владимира Читоркина, почти в два раза по сравнению с прошлым годом вырастет лимит на авиационный мониторинг лесопожарной обстановки - до 4 950 летных часов против 2 641 в 2021 году. <…> До 20 (на пять больше) увеличится количество маршрутов авиационного патрулирования, их общая протяженность 11 369 км", - говорится в сообщении.

Из федерального бюджета на подготовку к новому сезону лесных пожаров Иркутской области выделено 799,8 млн рублей, что по сравнению с 2021 годом больше на 643,3 млн рублей. "Оперативное доведение федерального финансирования с учетом значительного его увеличения позволило уже в январе заключить контракты на весь комплекс авиационных работ, организовать работу четырех новых авиаотделений [лесоохраны], набор дополнительной численности парашютно-десантной пожарной службы и лесных пожарных", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Новые авиаотделения лесоохраны создаются в Катангском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах - на севере области, где не хватает инфраструктуры для борьбы с природными пожарами.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, это один из главных лесопромышленных регионов. В 2021 году в Приангарье произошло 584 лесных пожара - наименьшее количество за последние пять лет. Ущерб составил порядка 425 млн рублей, что на 30% меньше, чем в 2020-м.