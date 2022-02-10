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Пандемия COVID-19
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Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в порядке учета новых случаев COVID-19

Этим в штабе объяснили двукратный рост числа выявленных в столице случаев заражения
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус в поликлиниках Москвы будут учитываться в числе выявляемых случаев заражения, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с новой инфекцией.

"Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования", - отметили в штабе.

С этим в штабе связали двукратный рост числа выявленных в столице случаев заражения: если в среду сообщалось о 11 521 инфицированном, то в четверг - уже о 22 747. "При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости", - говорится в сообщении.

Также в оперштабе подчеркнули, что москвичи, сдавшие положительный экспресс-тест на ковид, будут получать лечение в таком же порядке, что и получившие положительный результат ПЦР-теста. "Наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста", - заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что середина недели традиционно сопровождается подъемом числа новых случаев. Понедельник и вторник зачастую являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации после выходных дней. Результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений.

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Пандемия COVID-19
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