В отношении министра образования Красноярского края возбудили административное дело

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, который находится в рабочей поездке в Красноярске, возбудил административное дело в отношении министра образования региона Светланы Маковской за нарушения при строительстве детского сада в Октябрьском районе краевого центра. Об этом ТАСС сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

"Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин возбудил дело об административном правонарушении в отношении регионального министра образования (Светланы Маковской) и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона при строительстве в рамках нацпроекта детского сада в Октябрьском районе г. Красноярска", - сообщил представитель прокуратуры.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено за нарушения порядка и (или) условий предоставление межбюджетных трансфертов. Кроме того, краевому вице-премьеру Алексею Подкорытову объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при реализации нацпроекта "Демография".

Строительство детского сада в Октябрьском районе, рассчитанного на 300 мест, началось в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография". Его строительство направлено на достижение 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, проживающих в Октябрьском районе краевого центра. Стоимость объекта составила более 217 млн рублей, подрядчиком работ стала строительная компания "Партнер". Строительство должно было завершиться до конца ноября 2021 года, но сейчас его строительная готовность составляет 16%. По информации прокуратуры, в прошлом году неоднократно фиксировались отставания от графика. В декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту халатности, а в январе 2022 г. подрядчик был оштрафован на 105 млн рублей.