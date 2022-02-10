Монумент в память о жертвах Холокоста появится в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Екатеринбуржцы заложили в основание будущего монумента в память о жертвах Холокоста первые десять камней, специально привезенные из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто. Монумент и площадь Спасения будут расположены в центре города на улице Куйбышева, передает с церемонии корреспондент ТАСС.

"События Второй мировой войны убедительно показали, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другой. <....> Наш святой долг - сберечь историческую память, правду о событиях Второй мировой войны, сделать все, чтобы наша молодежь уважала историю Отечества и ее героев, опиралась на патриотические ценности и осознавала опасность шовинизма и расизма", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Камни были специально привезены из Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки, сообщили в департаменте информационной политики региона. В основание будущего монумента камни заложили, в том числе, почетный гражданин региона, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор, глава города Алексей Орлов, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

"Так сложилась моя судьба, что в годы Великой Отечественной войны моя мама, папа и брат провели 934 суток за колючей проволокой фашистского гетто. Мы пережили много ужасов, но судьба распорядилась таким образом, что мы все-таки остались живы. Я до сих пор не перестаю восхищаться этим", - поделился с участниками церемонии Спектор.

По данным организаторов, монумент станет первым подобным на территории от Урала до Дальнего Востока, а площадь Спасения - первой в России.