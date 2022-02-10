Самолет рейса Екатеринбург - Благовещенск вернулся на стоянку из-за дебоширов на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Благовещенск, был вынужден вернуться на стоянку из-за трех пьяных дебоширов на борту. Полиция привлекла их к административной ответственности, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

"Поступило сообщение, что на стоянку возвращается воздушное судно рейса Екатеринбург - Благовещенск, к борту требуется наряд сотрудников транспортной полиции. Прибывшими полицейскими установлено, что три пассажира находятся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, едва взойдя на борт, нарушители стали выражаться нецензурно. К тому же один из хулиганов отказывался выполнять требование безопасности и застегнуть ремень кресла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что трем дебоширам было отказано в перелете. Они были доставлены в дежурную часть и привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), один из них - также по ч. 5 ст. 11.17 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте").