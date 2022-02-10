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Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть инициативу в кратчайшие сроки
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

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"Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что "надбавка будет начислена с 1 января текущего года".

Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

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