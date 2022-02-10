В Петрозаводске открыли первый круглосуточный центр тестирования на коронавирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус открыли в Петрозаводске на базе лаборатории Республиканской инфекционной больницы. Наличие вируса определяется в течение 20 минут с помощью экспресс-теста методом ИХА, сообщил в четверг на своей странице в социальной сети "Вконтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сегодня на базе Республиканской инфекционной больницы открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Такое поручение дал в связи с большим количеством жалоб на очереди в поликлиниках", - написал он.

Проводить исследования будет центральная микробиологическая лаборатория, которая открылась в ноябре 2021 года в главной инфекционной больнице региона. По данным Минздрава, ежедневно в Карелии проводят примерно 7 тыс. исследований на коронавирус, при этом в последние дни в регионе ежедневно фиксируют порядка 1 тыс. новых случаев заражения.

Как отметил Парфенчиков, в связи с этим потребность в проведении тестов на COVID-19 очень высокая, особенно в Петрозаводске, где сложилась наиболее острая ситуация с очередями в поликлиниках.

"Пункт экспресс-тестирования позволит разгрузить поликлиники. Тест по методу ИХА здесь может сдать любой желающий за 200 рублей в удобное время, даже ночью. Результат будет известен через 20 минут", - добавил глава региона.

По данным Минздрава Карелии, в республики за все время пандемии выявили 108 482 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 1 045 человек, из которых не были вакцинированы 1 003. В ковидных стационарах получают лечение 923 пациента, доля свободных коек составляет 22,3%. Выздоровели 101 145 пациентов, умерли - 1 355. В республике частично приостановлено оказание плановой медицинской помощи, а детям и подросткам с хроническими заболеваниями разрешено выйти на дистанционное обучение до конца марта.